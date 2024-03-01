Москва, 1 марта, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС РФ) открыла вакансию на должность председателя Верховного суда страны (ВС РФ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

Согласно закону, кандидату должно быть от 35 лет и выше, также необходим диплом о высшем юридическом образовании и минимум десять лет стажа по профессии. Кроме того, у претендента на должность председателя Верховного суда России не должно быть судимости, вида на жительство в других странах, а также заболеваний, которые приводят к нетрудоспособности, хронических и затяжных психических расстройств. В случае, если соискатель ранее не работал судьёй, ему нужно сдать квалификационный экзамен. Последнее правило не распространяется на обладателей учёной степени или звания «Заслуженный юрист РФ».

Вместе с пакетом документов кандидату необходимо предоставить коллегии характеристики с места работы, информацию о доходах и справку о медицинском освидетельствовании.

Если ВККС примет положительное решение, она выдаст рекомендацию и предоставит заключение главе государства. Далее проверка проходит уже в президентской комиссии по кадрам.

После успешного прохождения этого этапа кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, должность председателя Верховного суда страны стала вакантной после кончины его предыдущего руководителя Вячеслава Лебедева. В 1989 году он возглавил ВС РСФСР, а в 1991 году стал первым председателем ВС уже Российской Федерации. Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни, сообщила 24 февраля пресс-служба суда.

С 13 декабря 1970 года Лебедев был народным судьёй Ленинградского районного суда Москвы, с 1977 года возглавлял Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году его назначили зампредседателя Московского городского суда, а в 1986 году — председателем Мосгорсуда.

На должность председателя Верховного суда его переназначали в 1999, 2007, 2012 годах, в 2019 году — сроком на шесть лет.