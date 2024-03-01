Москва, 1 марта, 2024, 08:01 — ИА Регнум. На фоне беспрецедентного санкционного давления необходимо принять правовую норму, по которой цены на жизненно важные товары и услуги будут поддерживаться государством с помощью рычагов управления. Так прокомментировал агентству «Прайм» принятый в первом чтении законопроект по отвязке цен в РФ от мировых доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены

«Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках — необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России», — подчеркнул Белхароев.

По словам эксперта, оглядка на мировые цены в данной ситуации неприемлема и подорожание продуктов и товаров в мире не должно напрямую влиять на Россию.

Экономист подчеркнул, что при ценообразовании важнее положение в российской экономике, платежеспособный спрос и другие факторы.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума в первом чтении приняла законопроект, который направлен на отвязку стоимости товаров в России от цен на мировых товарных рынках. Документ на рассмотрение парламентариев внесли сенаторы Вячеслав Тимченко и Александр Савин.

Законопроект уточняет понятия монопольно высокой и монопольно низкой цены товара, исключая из критериев их определения сопоставимые рынки за пределами РФ. Эта новелла призвана снизить риски произвольного ценообразования.