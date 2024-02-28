Кишинёв, 28 февраля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Работников парламента Молдавии 28 февраля эвакуировали из здания после срабатывания пожарной тревоги, сообщило кишинёвское издание Unimedia.

ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Проведение пленарных заседаний парламента на 28 февраля запланировано не было. В МВД Молдавии позднее заявили, что возгорания в здании обнаружено не было.

«Сработала сигнализация, соответственно, люди были эвакуированы, но после проведённого исследования ситуации риска установлено не было», — заявила журналистам пресс-секретарь главной инспекции Молдавии по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

Ранее, в 2023 году, молдавские СМИ сообщали о срабатывании системы пожарной сигнализации в здании парламента, а также в расположенном поблизости здании администрации президента страны.

В ноябре 2022 года возгорание произошло в подвале здания парламента Киргизии. Находящихся в здании эвакуировали. Пострадавших в результате ЧП не было. Инцидент произошёл в пятницу, когда заседания парламента не проводятся.

В декабре 2021 года в ходе проходивших тогда в Австралии акций протеста загорелось бывшее здание парламента страны в Канберре. Находившиеся в здании были эвакуированы. Возгорание было ликвидировано через 15 минут.