Владивосток, 27 февраля, 2024, 04:50 — ИА Регнум. С ехавшей в Приморском крае фуры упали железобетонные плиты на три встречных машины. Есть жертвы. О смертельном происшествии сообщили в УМВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром 27 февраля на автодороге «Осиновка — Рудная Пристань».

Предварительно установлено, что с большегруза Scania, двигавшегося из Дальнереченска в посёлок Тигровый, упали железобетонные плиты, которые подмяли под себя автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle.

Известно, что в результате автоаварии один человек погиб, двое получили травмы.

Как сообщало ИА Регнум, четыре человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Мантуровском районе Костромской области.

В центре Читы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и такси в центре Читы. В больницу доставили семерых пострадавших. Один из них, пассажир скорой помощи, скончался в медучреждении. По факту ДТП начата доследственная проверка.