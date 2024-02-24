Кострома, 24 февраля, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Мантуровском районе Костромской области. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 22:45 мск 23 февраля на 255-м километре автодороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь возле населённого пункта Фатьяново. Столкнулись легковой Land Rover и грузовая фура. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, водитель грузовика не пострадал.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Кроме того, к месту ДТП выехал ответственный от руководства УГИБДД УМВД России по Костромской области.

Ранее ИА Регнум сообщало об аварии с участием нескольких транспортных средств, которая произошла на внутренней стороне 26-го километра МКАД. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Также сообщалось о ДТП с участием автомобиля скорой помощи и такси в центре Читы. В больницу доставили семерых пострадавших. Один из них, пассажир скорой помощи, скончался в медучреждении. По факту ДТП начата доследственная проверка.