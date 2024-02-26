Москва, 26 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Одностороннее увеличение молочной железы у мужчин может указывать на онкологию. Об этом эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Ксения Урбанова рассказала изданию «Газета.Ru».

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Она напомнила, что гинекомастия — это увеличение мужских грудных желёз. При гинекомастии железы симметрично увеличиваются без болезненных ощущений.

«Опухоли молочной железы у мужчин встречаются редко, но одностороннее увеличение молочной железы может быть и предвестником развития двусторонней гинекомастии, и оказаться и раком грудной железы», — отметила врач.

Гинекомастия развивается в основном из-за изменения баланса мужских и женских гормонов. В зрелом возрасте грудные железы у мужчин могут увеличиться на фоне дефицита андрогенов, стероидных мужских половых гормонов.

В группе риска находятся мужчины, которые долго принимают некоторые лекарственные препараты, в том числе эстрогены, сердечные гликозиды, блокаторы кальциевых каналов, трициклические антидепрессанты, добавила эндокринолог. Также в этой группе те, кто злоупотребляет алкоголем, принимает опиаты и опиоиды, курит марихуану.

Гинекомастия может развиться у мужчин пожилого возраста, мужчин с ожирением и гормонально-активными опухолями яичек, лёгких, печени, кишки. Риск увеличения грудных желёз выше у мужчин с синдромом Клайнфельтера, Каллмана, врождённой дисфункцией коры надпочечников, почечной или печёночной недостаточностью, предупредила врач.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врач-онколог Юлия Шубина перечислила виды рака, которые могут передаваться по наследству. Это рак молочной железы и яичников, некоторые виды рака толстой кишки и медуллярный вид рака щитовидной железы.