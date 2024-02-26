Москва, 26 февраля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Никто из участников ядерного клуба не согласится на ликвидацию ядерного оружия. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 26 февраля высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Global Look Press

Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре предупредила, что конфликт на Украине рискует намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну. Она также заявила, что якобы единственным гарантированным способом навсегда остановить ядерную эскалацию и предотвратить ядерную войну является ликвидация ядерного оружия.

По мнению Костикина, предлагаемый способ не гарантирует нераспространение ядерного оружия.

«Это утопическое желание. Никто из участников ядерного клуба не согласится на это», — отметил эксперт.

Он добавил, что единственной гарантией неразвязывания ядерной войны является снижение мировой напряжённости и взаимный контроль над нераспространением ядерного оружия.

«К сожалению, все инициативы в этой части тормозятся в первую очередь США», — добавил Костикин.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин также отметил, что ядерное оружие не будет ликвидировано.

«Это абсурдно. Ни одна страна не откажется от ядерного оружия», — заявил он, добавив, что остановить ядерную эскалацию и предотвратить ядерную войну может только страх перед такой войной.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заметил, что ядерное оружие не может быть применено непреднамеренно, так как для этого должно быть принято и подтверждено решение об его использовании. Он добавил, что нигде нет возможности единолично и случайно «нажать на кнопку».

Эксперт подчеркнул, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, поскольку все понимают, что глобальная ядерная война приведёт к катастрофе.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил и является ключевой гарантией безопасности страны и глобальной стабильности.