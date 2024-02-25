Рекордное число россиян в 2023 году попросило убежище в Южной Корее
Сеул, 26 февраля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. За весь прошедший 2023 года политическое убежище в Южной Корее попросило рекордное количество россиян. Об этом 25 февраля со ссылкой на Корейскую иммиграционную службу сообщил телеканал CNN.
«Согласно отчёту, опубликованному Корейской иммиграционной службой, в 2023 году в Южной Корее зафиксировано рекордное число граждан России, обратившихся за убежищем в страну», — говорится в материале.
Отмечается, что в общей сложности за убежищем в Южной Корее обратились 5750 российских граждан, что более чем в пять раз превысило показатель годом ранее. Кроме того, в 2023 году из 18 838 просителей убежища в Южной Корее россиян было больше всех, за ними последовали граждане Казахстана (2094), КНР (1282), Малайзии (1205), Индии (1189), Монголии (836) и Турции (564).
Как передавало ИА Регнум, 23 февраля россиянин Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу властей Украины и позднее отпущенный под подписку о невыезде, начал процесс получения убежища. Как заявил его адвокат Кристиан Рубилар, соответствующие документы к рассмотрению приняла Национальная комиссия по беженству Аргентины.