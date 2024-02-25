Сеул, 26 февраля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. За весь прошедший 2023 года политическое убежище в Южной Корее попросило рекордное количество россиян. Об этом 25 февраля со ссылкой на Корейскую иммиграционную службу сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Согласно отчёту, опубликованному Корейской иммиграционной службой, в 2023 году в Южной Корее зафиксировано рекордное число граждан России, обратившихся за убежищем в страну», — говорится в материале.

Отмечается, что в общей сложности за убежищем в Южной Корее обратились 5750 российских граждан, что более чем в пять раз превысило показатель годом ранее. Кроме того, в 2023 году из 18 838 просителей убежища в Южной Корее россиян было больше всех, за ними последовали граждане Казахстана (2094), КНР (1282), Малайзии (1205), Индии (1189), Монголии (836) и Турции (564).

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля россиянин Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу властей Украины и позднее отпущенный под подписку о невыезде, начал процесс получения убежища. Как заявил его адвокат Кристиан Рубилар, соответствующие документы к рассмотрению приняла Национальная комиссия по беженству Аргентины.