Каир, 25 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Паром с рабочими строительной компании затонул на Ниле к северу от Каира. Об этом сообщил телеканал Sada El Balad на странице в соцсети Х.

AP/TASS

По данным канала, инцидент произошёл в районе Муншаат эль-Канатер в провинции Гиза. Судно перевозило рабочих местной компании на объект.

«Стало известно, что судно перевозило 14 рабочих, восемь их них погибли. Жители и спасатели достали из воды шесть человек», — сообщил телеканал.

Паром был небольшим, и поэтому основной версией затопления могла стать перегрузка судна, подытожили журналисты.

Как передавало ИА Регнум 10 января, судно с шестью российскими туристами, в том числе четырьмя детьми, затонуло неподалеку от Пхукета. Отмечалось, что всех россиян и троих членов экипажа удалось спасти.

Инцидент произошёл 9 января у острова Хе. Катер Martini зафрахтовали российские туристы. Судно отправилось с Пхукета на экскурсию по окрестным островам и примерно в 11:50 мск начало заполняться водой.

Портал уточнял, что судно стояло в этот момент в бухте Нам Бо на якоре. Вода стала прибывать из-за поломки системы откачки из двигательного отсека. В итоге Martini затонуло.