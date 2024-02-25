Рига, 25 февраля, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Скандал начался в Латвии после публикации в республике комикса с военнослужащими ВСУ, которых авторы изобразили в виде свиней, сообщила интернет-газета Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Комикс появился на портале Lsm, который финансируется латвийскими властями. На изображениях были нарисованы свинья в военной форме, изображающие украинских военных.

Журналисты Delfi утверждают, что публикация вызвала шквал критики пользователей Сети. В редакции Lsm в свою очередь попытались объяснить свои действия тем, что вместо бойцов ВСУ в их еженедельном комиксе могут появляться свиньи в виде строителей, спортсменов или людей из других областей.

Позднее главный редактор портала Марта Церавас заявила, что вышедший выпуск был неуместен. Она извинилась за публикацию, а скандальный выпуск удалили с сайта.

Изображение из комикса про ВСУ на портале Lsm

Автор изображений со свиньями Гундега Эвелоне написала в социальных сетях о том, что «Свиньи комиксы», которые публикуются в Lsm, всегда поддерживают Украину. Совет общественных электронных СМИ Латвии попросил омбудсмена общественных медиа Анду Рожукалне дать свою оценку этой ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали видеозапись с розыгрышем министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша. Глава МИД республики думал, что говорит с высокопоставленным африканским чиновником.

В беседе с пранкерами Кариньш заявил, что Латвия не испытывает радости по поводу помощи Украине, но вынуждена оказывать её.