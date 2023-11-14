Москва, 14 ноября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Рига вынуждена помогать Украине, хотя и не рада этому, сообщил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), думая, что разговаривает с высокопоставленным африканским чиновником. Видео с розыгрышем 14 ноября опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

VALDA KALNINA/ЕРА/ТАСС Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш

«Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, всё, всё. И нас это не радует, но мы не видим выбора», — сказал Кариньш.

Когда министра попросили рассказать о прошедшем в июле вильнюсском саммите НАТО, он заявил, что там у всех были, как правило, одни и те же взгляды и мнения. По словам Кариньша, в западных странах понимают, что кризис на Украине не кончится быстро и придётся нести новые расходы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября российские пранкеры опубликовали разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она заявила, что многие в Европе устали от помощи Украине. По мнению главы итальянского правительства, скоро все поймут, что нужно искать выход из сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 ноября заявил, что на Западе растёт усталость от конфликта на Украине и раздражение из-за провалов ВСУ. Это приводит к нежеланию продолжать поставлять вооружение Киеву, добавил он. Песков также подчеркнул, что Россию невозможно победить на поле боя.