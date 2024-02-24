Москва, 24 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Руководить Верховным судом России будет первый заместитель председателя суда Пётр Серков. Его полномочия продлятся до назначения нового председателя. Об этом сообщили журналистам представители суда.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пётр Серков

«Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков. Он будет исполнять обязанности председателя до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового главы суда», — уточнили в организации.

Высшая квалификационная коллегия судей в ближайшее время объявит об открывшейся вакансии. После этого желающие смогут подать документы для участия в отборе на освободившийся пост, пояснили в Верховном суде.

Серков родился 7 июля 1955 года. Он является членом Президиума Верховного суда, состоит в научно-консультативном совете, имеет степень доктора юридических наук.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни.

С 13 декабря 1970 года Лебедев был народным судьёй Ленинградского районного суда Москвы, с 1977 года возглавлял Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году его назначили зампредседателя Московского городского суда, а в 1986 году — председателем Мосгорсуда.

Лебедев возглавлял Верховный суд с июля 1989 года. На должность председателя Верховного суда его переназначали в 1999, 2007, 2012 годах, в 2019 году — сроком на шесть лет.