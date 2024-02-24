Руководить Верховным судом до назначения нового главы будет Пётр Серков
Москва, 24 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Руководить Верховным судом России будет первый заместитель председателя суда Пётр Серков. Его полномочия продлятся до назначения нового председателя. Об этом сообщили журналистам представители суда.
«Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков. Он будет исполнять обязанности председателя до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового главы суда», — уточнили в организации.
Высшая квалификационная коллегия судей в ближайшее время объявит об открывшейся вакансии. После этого желающие смогут подать документы для участия в отборе на освободившийся пост, пояснили в Верховном суде.
Серков родился 7 июля 1955 года. Он является членом Президиума Верховного суда, состоит в научно-консультативном совете, имеет степень доктора юридических наук.
Как сообщало ИА Регнум, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни.
С 13 декабря 1970 года Лебедев был народным судьёй Ленинградского районного суда Москвы, с 1977 года возглавлял Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году его назначили зампредседателя Московского городского суда, а в 1986 году — председателем Мосгорсуда.
Лебедев возглавлял Верховный суд с июля 1989 года. На должность председателя Верховного суда его переназначали в 1999, 2007, 2012 годах, в 2019 году — сроком на шесть лет.