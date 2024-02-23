Вашингтон, 24 февраля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Неопознанный летательный аппарат обнаружили американские военные над западной частью США. Об этом 23 февраля сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

Уточняется, что аппарат угрозы не представляет, но его происхождение и назначение остаются неизвестными. Он движется под влиянием воздушных потоков в восточном направлении.

Как отметил один из чиновников, объект зафиксировали днём 23 февраля над территорией штата Колорадо. Присутствие неопознанного аппарата в небе вызвало обеспокоенность местных властей, и они отдали распоряжение поднять в воздух военную авиацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале 2023 года над континентальной частью США военные обнаружили китайский аэростат, который затем был сбит американскими ВС над Атлантическим океаном. Власти США заявили, что аппарат собирал разведданные и на нём якобы было установлено нетипичное для метеозонда оборудование. В связи с этими событиями госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.

В Пекине отвергли обвинения в шпионаже и указали, что речь идёт о метеозонде, который сбился с курса. Позднее с доводами китайских властей согласился и президент США Джозеф Байден.

Американские военные в феврале прошлого года сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявили, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергнув обвинения в шпионаже.

Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.