Москва, 23 февраля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. «Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отражающий картину потребления россиянами востребованных продуктов для завтрака, в первой половине февраля возрос на 1,8 пункта и составил 134,7 пункта.

(сс) AlexandrErin

Индекс включает часто встречающиеся на столах россиян утром продукты: батон хлеба, ветчину, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.

Базовыми 100 баллами индекса считается значение «Бутербродекса» в период с 1 по 15 октября 2022 года.

В период с 1 по 15 февраля средний чек по огурцам в сравнении со второй половиной января вырос на 6,6% (до 227 рублей), сахару на 1,6% (до 62 рублей), сыру на 1,5% (до 204 рублей), кофе на 1,6% (до 195 рублей) и сливочному маслу на 2,5% (до 166 рублей).

При этом по батону средний чек остался на прежнем уровне (39 рублей), а по ветчине уменьшился на 1,5% (до 198 рублей).

В результате «Индекс кофе с бутербродом» возрос по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом на 1,8 пункта, составив 134,7 пункта.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая 2023 года стало известно, что «Бутербродекс» к концу апреля вырос на 2,6 пункта — до 101 пункта. На тот момент выросли цены на огурцы, сахар, масло и кофе, цена на хлеб не изменилась, а остальные продукты подешевели.

Индекс разработало «РИА Новости» на основе данных специалистов крупного аналитического ресурса «Чек Индекс». В его расчёт входят 400 г хлеба, 200 г ветчины, 180 г сливочного масла, 200 г сыра, 500 г огурцов, 95 г растворимого кофе и 1 кг сахара.