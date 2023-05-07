Москва, 7 мая, 2023, 11:04 — ИА Регнум. «Бутербродекс» (индекс кофе с бутербродом) к концу апреля вырос на 2,6 пункта и составил в общей сложности 101 пункт. Он отразил картину потребления россиянами востребованных продуктов для завтрака.

pxhere.com Завтрак

Индекс разработан на основе расчёта из семи товаров: батона хлеба, ветчины, сливочного масла, сыра, огурцов, сахара и растворимого кофе.

За период 16–30 апреля в сравнении с предыдущим периодом выросла средняя стоимость огурцов (до 170 рублей), сахара (до 58 рублей), масла (до 132 рублей) и кофе (до 166 рублей). Цены на хлеб не изменились, остальные ингредиенты подешевели.

Так, по данным «Прайм», индекс вырос на 2,6 пункта. В частности, траты на огурцы повысились с наступлением сезона пикников, а расходы на другие продукты планомерно снижаются из-за меньшего интереса потребителей к высококалорийной пище в тёплое время года.

«Бутербродекс» разработало агентство РИА Новости на основе данных аналитического ресурса «Чек Индекс». В расчёт индекса вошли 400 г хлеба, 200 г ветчины, 180 г сливочного масла, 200 г сыра, 500 г огурцов, 95 г растворимого кофе и 1 кг сахара.