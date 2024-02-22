Париж, 22 февраля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Французский комический актёр Ролан Бертен скончался в Париже. Об этом сообщила газета Lе Telegramme.

Кадр из видео Ролан Бертен

На счету артиста более 110 ролей в фильмах и сериалах. Бертен начал карьеру в небольшой театральной труппе в 1955 году. На большом экране он дебютировал спустя 15 лет.

В числе известных работ артиста — картины «Растиньяк», «Жизнь Галилея», «Я, генерал де Голль», «Сирано де Бержерак» с Жераром Депардье, «Скарлатина», «Пер Гюнт», «Сёстры Бронте», сериал «Комиссар Мулен» и «Новые приключения Видока».

В 2010 году Бертен сыграл последнюю в своей кинобиографии роль в сериале «Век Мопассана».

Бертен родился 16 ноября 1930 года в Париже. Не стало артиста 19 февраля в Пон-л’Аббе. Там актёр прожил много лет, отметили в издании.

В некоторые базах данных указали, что дата смерти актёра 19 января, но это ошибка, уточнила газета. Отмечается, что артист умер по естественным причинам.