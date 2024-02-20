Владивосток, 20 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В заливе Восток в Приморском крае учёные зафиксировали окрашивание льда в красный цвет, сообщил 20 февраля Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН.

ННЦМБ ДВО РАН

«Красный лёд» учёные обнаружили 5 февраля в районе Морской биологической станции «Восток» в Японском море в заливе Петра Великого, взяли пробы льда.

«Анализ проб показал, что в лёд вморожены десятки тысяч рачков, представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus (данные В. Касьян, ННЦМБ ДВО РАН). Они и окрасили лёд в красный цвет, благодаря присутствию в их тельцах пигментов — каротиноидов», — сообщили в центре.

Специалисты добавили, что в составе каротиноидов учёные обнаружили астаксантин.

В Центре морской биологии также отметили, что у берегов Приморья не в первый раз заметили подобное явление. Почти каждый год лёд местами становится коричневым или зелёным, особенно в период таяния. Но до сих пор лёд окрашивали микроводоросли, в том числе примнезиевые (Pseudohaptolina), зелёные (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca).

«Поэтому особенно интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду», — отметили в центре.

Обнаруженные виды рачков составляют основу численности зоопланктона залива Петра Великого зимой. Это типичные обитатели открытых глубоководных участков залива, сообщили в научном центре.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля в Красноярске жители одного из районов обнаружили чёрный снег. Выяснилось, что это произошло из-за выбросов сажи из котельной. Снег почернел в непосредственной близости от жилых домов.

Городская администрация заявила, что ещё в прошлом году направляла в связи с выбросами из котельной официальные акты и обращения в управление Росприроднадзора.