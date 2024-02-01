Красноярск, 1 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Жители одного из районов Красноярска рассказали в соцсетях, что в одном из районов установился совершенно чёрный снежный покров. Как выяснилось, необычное явление имело вполне обычно объяснение. Снег почернел рядом с котельной из-за угольных выбросов. В администрации города заявили, что из котельной, которая принадлежит структурам компании «РЖД», неоднократно были выбросы сажи и власти борются с этим несколько лет.

Кадр из соцсети

«Выброс сажи котельной, которая принадлежит одному из предприятий системы РЖД, в непосредственной близости от жилых домов происходит не впервые. Администрация Красноярска ещё в 2023 году направляла официальные акты и обращения в управление Росприроднадзора в регионе, так как котельная является объектом федерального государственного экологического надзора. Кроме того администрация города вела переговоры с РЖД о замещении котельной и о подключении обслуживаемых ею объектов к сетям центрального теплоснабжения, но на сегодняшний день переговоры результатов не принесли», — ответила администрация «Газете.Ru».

В Восточно-Сибирском филиале АО «ФПК» РЖД в выбросах обвинили неблагоприятные метеорологические условия, говорится в материале. Там добавили, что поскольку в Красноярске увеличена концентрация вредных веществ в воздухе — виноваты заводы и машины, следует из текста.

«В указанный период котельная работала в штатном режиме, превышения допустимых норм выбросов зафиксировано не было. Отметим, что с 30.01.2024 г. по 02.02.2024 г. в Красноярске объявлен период неблагоприятных метеорологических условий первой степени, когда в границах города в связи с отсутствием рассеивания выбросов, увеличена концентрация вредных веществ от промышленного комплекса города, а также от фоновых загрязнений автотранспорта и отопления частного сектора города углём и другими видами топлива», — сообщили железнодорожники.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в Красноярске утвердили новый план мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. Документ подписала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Его реализацию продлили до 2026 года, а также расширили перечень предприятий, которые занимаются экологической модернизацией производств. Сумма финансирования комплексного плана — 59,4 млрд рублей.