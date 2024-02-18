Москва, 18 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Министерство Вооружённых сил Франции располагает данными о кибератаках «российского происхождения» на оборонные предприятия страны. Об этом глава министерства Себастьен Лекорню сообщил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, эти кибератаки становятся агрессивнее и происходят чаще. Они «размывают грань между Российским государством и отдельными россиянами».

Несколько месяцев назад, отметил Лекорню, хакерской атаке подверглось крупное оборонное предприятие во Франции, но его удалось защитить. Он отметил, что атака «была российской», а те, кто её организовал, хотели сорвать выпуск военной продукции для самой страны и её союзников.

Ранее российские СМИ отмечали, что «русские хакеры» превратились в удобную «пугалку» для американских и европейских медиа‑ и политтехнологов. В Кремле, как сообщало ИА Регнум, заявляли, что никаких доказательств таких атак ни разу представлено не было. Подобные обвинения принимают характер какой-то мании или фобии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.