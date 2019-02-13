Москва, 13 февраля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Российские «хакеры» не причастны к кибератакам на Центральную избирательную комиссию Украины в преддверии выборов президента страны, которые должны состояться 31 марта. Подобные обвинения беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

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«Нам об этом ничего неизвестно», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в последнее время Москва часто слышит «огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира».

«Похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии», — заявил пресс-секретарь российского лидера, добавив, что Россия никогда не имела и не имеет отношения к различным проявлениям киберпреступности.

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Напомним, ранее глава департамента киберполиции национальной полиции Украины Сергей Демедюк заявил о готовящейся кибератаке на ЦИК Украины. По его словам, подконтрольные России хакеры якобы собираются проникнуть в компьютерные системы ЦИК, чтобы в дальнейшем иметь возможность манипулировать информацией о результатах президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала «нападение» хакеров на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Хакеры якобы пользовались программным обеспечением, которое позволяет перехватывать пароли, следить за действиями пользователей и копировать файлы.