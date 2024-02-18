Таштагол, Кемеровская область, 18 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В районе шахты «Таштагольская» в Кемеровской области произошёл горный удар, шахтёров вывели на поверхность, сообщили 18 февраля на предприятии.

Антон Вергун / ТАСС

«18 февраля в 18:57 (14:57 мск) зарегистрировано геодинамическое явление (толчок). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. На смене было 163 человека», — цитирует ТАСС заявление предприятия.

Пресс-служба управления МЧС по Кемеровской области сообщила, что силы военизированных горноспасательных частей Министерства для устранения последствий инцидента на шахте не привлекались.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах проинформировал, что магнитуда горного удара составила 2,4. В декабре 2023 года работников эвакуировали с шахты «Таштагольская» эвакуировали из-за землетрясения, его магнитуда составляла 3,2.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года произошёл обвал грунта на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области. В момент происшествия людей под землей не было. Горные работы были приостановлены.

Ещё один горный удар на шахте «Таштагольская» произошёл в мае 2022 года. Было эвакуировано 252 шахтёра. Пострадавших в результате инцидента не было.

Горный удар — внезапное разрушение предельно напряжённой части массива породы, прилегающей к подземной горной выработке. Он может сопровождаться выбросом пород, звуковым эффектов и возникновением воздушной волны.