Кемерово, 12 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области произошёл обвал грунта на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе. В момент происшествия людей под землей не было. В настоящее время горные работы приостановлены, сообщили 12 декабря в пресс-службе администрации муниципалитета.

Geograph.org.uk Шахта

В компании «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», в состав которого входит рудная шахта «Шерегешская», сообщили, что во время обрушения породы никого из рабочих под землей не было, так как была пересменка и следующая смена еще не приступила к работе.

В настоящее время в зону обрушения выехали представители компании и шахты.

Напомним, в ноябре 2021 года в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей.