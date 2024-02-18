Реутов, Московская область, 18 февраля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Имеющие власть иногда превозносят себя и теряют способность к самокритике. Это самый большой грех таких людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове.

Federation Council of Russia/Global Look Press Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

По его словам, потеря самокритики у людей с властными полномочиями происходит на фоне того, что многие подчиняются им и зависят от них. От этого кружится голова, и человек свою должностную позицию соотносит уже не с этим местом, а со своей собственной личностью.

«Вот это самый большой грех людей во власти», — подчеркнул патриарх.

На этом фоне у людей во власти развивается множество пороков, добавил он и отметил, что на богослужении читали евангельский отрывок о сборщике податей, который после встречи с Христом раскаялся и пообещал многократно воздать тем, кого прежде несправедливо обирал.

Работа тех, чья власть позволяет брать материальные ценности, налоги и деньги, требует особенной внутренней силы и честности, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее патриарх Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации в условиях военного конфликта на Украине. Он заявил, что ополчавшиеся против России всегда считали себя самыми сильными в мире, но проигрывали из-за духа «христианства и православия», который живёт в русском народе.