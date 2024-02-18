Магнитогорск, Челябинская область, 18 февраля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей Всероссийской зимней Спартакиады — 2024. Соревнования в женском одиночном катании прошли в Магнитогорске.

Софья Сандурская/ТАСС Аделия Петросян

По итогам короткой и произвольной программ Петросян получила от судей 252,97 балла.

Второе место заняла Анна Фролова, показавшая результат 225,98 балла. Замкнула тройку Ксения Синицына, выступление которой оценили в 224,65 балла.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря Петросян выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном катании. По сумме двух программ она получила от судей 246,53 балла.

Второе место заняла Софья Муравьёва, которая набрала за короткую и произвольную программы 239,40 балла. Замкнула тройку олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева. Она получила по сумме двух программ 237,99 балла.