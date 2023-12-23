Челябинск, 23 декабря, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном катании. 23 декабря фигуристки представили произвольную программу. Турнир прошёл в Челябинске.

По сумме двух программ Петросян получила от судей 246,53 балла.

Второе место заняла Софья Муравьёва, которая набрала за короткую и произвольную программы 239,40 балла.

Замкнула тройку олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева. Она получила по сумме двух программ 237,99 балла.

Петросян является победительницей финала Гран-при России в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Валиева опубликовала в своём Telegram-канале фотографии в вечернем платье с церемонии жеребьёвки выступлений в короткой программе у женщин на чемпионате России — 2024. Фигуристка продемонстрировала вечернее платье с разрезом у бедра, облокотившись на перила лестницы.

26 ноября Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России, который прошёл в Москве, а 12 ноября она заняла четвёртое место на четвёртом этапе Гран-при России в Казани. Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа.