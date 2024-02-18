Мурино, Ленинградская область, 18 февраля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. В Ленинградской области 19-летний молодой человек напал с ножом на 25-летнего хозяина квартиры, у которого был в гостях. Об этом 18 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в ходе конфликта молодой человек отрезал ухо хозяину квартиры и ударил его ножом в глаз.

В какой-то момент драка переместилась на лестничную клетку. Позднее жильцы дома обнаружили истекавшего кровью соседа и вызвали полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля в Омске 56-летняя женщина, которая проживала со своей 89-летней матерью и семьёй сына, внезапно набросилась на своего 9-летнего внука и ударила его молотком по голове три раза, затем напала на свою престарелую мать с ножом, после чего попыталась покончить с собой. На крики родных прибежали завтракавшие на кухне супруги и остановили женщину. Прокуратура Кировского округа г. Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела. На данный момент пострадавшие и нападавшая госпитализированы.