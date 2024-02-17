Париж, 17 февраля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Французский футболист Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским «Реалом», сообщил журналист газеты Marca Рамон Альварез де Мун.

Григорий Сысоев/РИА Новости Килиан Мбаппе

«Мбаппе подписал контракт с «Реалом». Это уже дело прошлого. Теперь нет пути назад», — написал он в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля газета L’Equipe сообщила, что Мбаппе объявил руководству футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», что покинет команду по окончании сезона.

Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В составе французской команды он за шесть сезонов пять раз выиграл чемпионат Франции и трижды — Кубок страны. Кроме того, Мбаппе — чемпион мира 2018 года и вице-чемпион мира 2022 года в составе сборной Франции.