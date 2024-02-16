Челябинск, 16 февраля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Россия может самостоятельно развивать технологии, заявил 16 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

Александр Рюмин / POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

По его словам, Россия рассчитывала на то, что, продавая газ и нефть, уголь и металлические заготовки, будет брать «всё высокотехнологичное за границей», однако «появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить всё самим».

«Не всё, но то, что нужно, ключи технологические развивать собственные», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что Россия так и будет это делать.

Путин прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. Он посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и приехал в индустриальный парк «Станкомаш».

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 февраля президент РФ заявил, что российские компании получили новые возможности из-за западных санкций, они не жадничают и вкладываются в свое развитие.

По его словам, отечественные компании, которые столкнулись с ограничениями из-за санкций, получив при этом рынок сбыта своей продукции внутри своей страны и которая освободилась от значительного количества западных брендов, заинтересованы в том, чтобы работа по всем компонентам шла самым наилучшим образом.