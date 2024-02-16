Челябинск, 16 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 февраля прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. В ходе поездки он посетит завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода, а также индустриальный парк «Станкомаш».

Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Путин

Парк «Станкомаш» — основная площадка промышленной группы «Конар», которая специализируется на производстве продукции для проектов в нефтегазовом секторе, в том числе проектов по сжижению природного года, а также для проектов в сферах судостроения, энергетики, промышленного строительства.

Президент осмотрит предприятие, а также пообщается с рабочими.

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