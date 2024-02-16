Москва, 16 февраля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Доля проданных в России настольных компьютеров, собранных кустарным или полукустарным способом, выросла вдвое — с 11% в 2022 году до 20% в 2023-м. Об этом пишут 16 февраля «Известия» со ссылкой на данные рынка.

РИА Новости

Речь идёт о персональных компьютерах (ПК), которые не относятся к какому-либо бренду. Их собирают прямо в магазине или на радиорынке по требованиям заказчика. Часто он сам приносит комплектующие, говорится в статье.

«При этом продажи таких девайсов за год выросли более чем в два раза — примерно до 260 тыс. штук», — отмечает издание.

По словам аналитика Эльдара Муртазина, комментарий которого приводится в материале, локальные сборщики захватывают нишу в связи с прекращением поставок в страну ПК ведущих мировых брендов. Их ввозят параллельным импортом, но значительно меньше, чем ноутбуков.

Он добавил, что при сопоставимых характеристиках собранный ПК может обойтись дешевле, чем устройство известного бренда.

По данным сервиса «Авито», в 2023 году продажи собранных частными лицами ПК возросли на 66% в сравнении с предыдущим годом. В среднем они стоили 40 тыс. рублей.

Эксперты отмечают также, что спрос на услуги по сборке ПК за тот же период вырос в 2,5 раза, а мода на самосборные компьютеры вернулась впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Минпромторг России легализовал схему параллельного импорта, позволившую избежать тотальной нехватки иностранной техники. В перечень одобренных к ввозу товаров вошли бренды Apple, Asus, HP, Huawei, Lenovo.