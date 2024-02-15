Москва, 15 февраля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе визита в Москву посетил экспозицию «Подвиг народа» в Музее Победы, сообщило 15 февраля посольство России в ЦАР в Telegram-канале.

Посольство России в ЦАР

«В ходе своего пребывания в Москве президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил экспозицию «Подвиг народа» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве», — говорится в сообщении.

Там добавили, что интерес Туадера вызвала личность диктора СССР Юрия Левитана, который на протяжении долгого времени был голосом Советского Союза.

Как передавало ИА Регнум, Туадера прибыл в Москву 14 февраля для участия в антиколониальном форуме. Учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!» открылось в Москве 15 февраля и продлится три дня.

Туадера встретится с заместителем председателя Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.