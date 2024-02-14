Москва, 14 февраля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме. Его самолёт принял один из столичных аэропортов, сообщает ТАСС.

Станислав Красильников/ТАСС Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера

Учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!» откроется в Москве 15 февраля и продлится три дня.

Ожидается, что Туадера встретится в Москве с заместителем председателя Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Переговоров с президентом Владимиром Путиным в графике визита пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил, что Туадера, вероятно, проведёт переговоры, направленные на дальнейшее стимулирование связей между Москвой и Банги и придание им большей динамики и размаха. Для этого есть широкие возможности, отметил посол.