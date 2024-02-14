Нижний Новгород, 14 февраля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Утром 14 февраля в Нижнем Новгороде умерла Дина Немцова (Эйдман), мать российского политика Бориса Немцова. Об этом сообщила дочь политика Жанна.

Илья Питалев/РИА Новости Мать Б. Немцова Дина Эйдман

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», — написала Жанна в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).

Отмечается, что прощание пройдёт 16 февраля в траурном зале Нижнего Новгорода. Похороны состоятся в 12:30 на Бугровском кладбище.

Дина Немцова родилась 3 марта 1928 года в городе Горьком (Нижний Новгород). В 1952 году окончила педиатрический факультет Горьковского медицинского института им. С. М. Кирова. Работала в Мурманске, затем в Горьком, потом — в Сочи. В 1966 году вернулась с детьми в Горький, где и прожила большую часть жизни.

Сам Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, убийство совершили Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».