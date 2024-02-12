Украина, 12 февраля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внёс в декларацию о доходах собственный храм. Он принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП; самопровозглашённая канонически непризнанная православная церковь, созданная на Украине в 1992 году — Прим. ред.) и находится в Черкасской области, следует из данных сайта единого госреестра деклараций.

РИА НовостиМакс Ветров

«В поселке городского типа Ольшана Черкасской области задекларирован храм Украинской православной церкви Киевского патриархата площадью 201,3 квадратных метра», — говорится в опубликованных данных.

Согласно документу, Головатый приобрёл храм в июле 2010 года. При этом информация о кадастровом номере в декларации скрыта.

Однако, как утверждает Союз православных журналистов, речь идёт о Покровском храме, настоятелем которого является Александр Барей. Он известен тем, что в 2016 году призывал экстрасенсов для борьбы с Украинской православной церковью (УПЦ) Московского патриархата, сообщает сайт Союза православных журналистов.

Чуть более года назад суд признал Сергея Головатого виновным в коррупции и оштрафовал его, сообщало издание «Украинские новости».

Как передавало ИА Регнум, на Украине испугались того, что окружение главы киевского режима Владимира Зеленского может превратиться в «новых олигархов». Западные СМИ сделали такой вывод из общения с политическими активистами. Они признались в подозрениях не только сотрудников офиса Зеленского, правительства страны, но и депутатов Верховной рады и рассказали о множестве схем хищения или незаконного накопления денег. Например, для парламентариев действует очень высокий потолок на пожертвования от юридических лиц и при этом не существует никаких ограничений на доходы, полученных вне политической деятельности.