Киев, 30 ноября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Политические активисты на Украине боятся того, что окружение главы киевского режима Владимира Зеленского может превратиться в «новых олигархов». Об этом 30 ноября написала газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Другой причиной для беспокойства (борцов с коррупцией на Украине. — Прим. ред.) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчётная команда советников вокруг Зеленского», — говорится в статье.

По словам активистки Дарьи Калинюк, которые привело издание, на Украине с помощью разнообразных схем хищения средств могут появиться «новые олигархи», в число которых попадут и члены команды Зеленского.

Марчин Валецкий из Национального демократического института указал газете на широкие возможности для коррупции, существующие сейчас на Украине. Он отметил, что для депутатов Верховной рады действует очень высокий потолок на пожертвования от юридических лиц и при этом не существует никаких ограничений на доходы, полученные вне политической деятельности.

Как отметили авторы публикации, борцы с коррупцией также обеспокоены Службой безопасности Украины, использующей жёсткие методы для проведения следствия против олигархов, а также её широкие полномочия и подотчётность Зеленскому.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября украинский политик Сергей Гайдай заявил, что чиновники на Украине считают, что конфликт с Россией закончился, и на этом фоне начали разворовывать бюджет страны, используя для своих нужд крупные суммы денег. Он уточнил, что западные страны тоже стали «перекрывать Киеву кислород».

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос 18 ноября заявил, что огромные хищения из военного бюджета Украины сильно отражаются на качестве военнослужащих ВСУ. По его словам, из-за нехватки денег не все бойцы украинских войск смогут получить экипировку для ведения военных действий в зимнее время.