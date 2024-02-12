Киев, 12 февраля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Международная комиссия по военной помощи Украине работает в странном формате в условиях, когда ВСУ вновь остались без поддержки партнёров. Об этом депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил 12 февраля в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что 14 февраля начнётся очередное, 19-е по счёту заседание Контактной группы по обороне Украины, получившей неформальное название «Рамштайн». Так называется авиабаза в Германии, где 26 апреля 2022 года прошла первая встреча.

По словам Бужанского, странно, что вопрос поставок оружия решается «в буквальном смысле поквартально», а не глобально, с учётом задач и ситуации.

«Особенно сейчас, когда ВСУ ведут военные действия практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнёров ещё и близко не было», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений киевскому режиму. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью. В МИД подчёркивали, что оружейные поставки Киеву со стороны стран Запада — это «игра с огнём». В Кремле заявляли, что Запад, накачивая Украину оружием, не способствует успеху российско-украинских переговоров, такие действия будут иметь негативный эффект.