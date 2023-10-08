Берлин, 8 октября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Консервативные партии ФРГ лидируют на парламентских выборах в федеральных землях Гессен и Бавария после закрытия избирательных участков, сообщает телеканал ARD со ссылкой на данные экзитполов.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с премьер-министром региона Маркусом Зёдером набирает 37%. Второе место занимают представители «Альтернативы для Германии» (АдГ, 16%), «зеленые» (15,5%), а также региональная партия «Свободные избиратели» (14%).

Худший результат в истории на выборах Баварии показала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). За неё, согласно продолжающимся подсчётам, голосует 8,5% избирателей. Указанные цифры позволяют всем партиям продолжать работу в региональном правительстве.

В Гессене первое место достается Христианско-демократическому союзу (ХДС) с 35,5%. За второе место в этой федеральной земле борются АдГ и СДПГ. Согласно экзитполам, эти партии набирают на парламентерских выборах в федеральной земле по 16%.

В ARD отметили, что полученный результат является рекордным для «Альтернативы для Германии» в регионе, а для социал-демократов — худшим в её истории. «Зеленые» смогли получить в Гессене 15,5%,

Партия «Левые» с 3,5% не проходит в местный парламент. Результаты могут корректироваться в процессе подсчета бюллетеней.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября телеканал N-TV предупредил, что выборы в Баварии и Гессене могут стать провальными для СДПГ и канцлера Германии Олафа Шольца, который представляет эту политическую силу.

В двух этих федеральных землях проживают в общей сложности 19 млн человек. Оба региона имеют серьёзный экономический, социальный и политический вес в ФРГ.

Журналисты отметили, что уже несколько месяцев опросы показывают, что партия немецкого канцлера никогда не была такой слабой, какой она стала в настоящее время.