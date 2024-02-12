Техас, США, 12 февраля, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Женщина с ребёнком открыла стрельбу в евангелистской церкви в американском штате Техас. Об этом 11 февраля сообщает сообщает телеканал NBCDFW со ссылкой на начальника полиции.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Уточняется, что инцидент произошёл днём в городе Лейквуд, в одной из крупнейших в США церквей.

«Женщина 30-35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок 4-5 лет», — рассказал начальник полиции округа Трой Финнер.

По предварительным данным, женщина вошла в церковь с винтовкой в руке, другой рукой она вела ребёнка. Войдя в церковь, женщина открыла стрельбу, но была ликвидирована сотрудниками полиции. Один из очевидцев рассказал, что когда убегал со своими дочерьми из здания, слышал около 20 выстрелов.

«К несчастью, пятилетний ребенок был ранен, он в больнице в критическом состоянии», — уточнил Финнер.

Кроме того, ранение в ногу получил 57-летний мужчина, он госпитализирован. Шериф Эд Гонсалес сообщил, что открывшую огонь по людям женщину ликвидировал депутат округа Харрис. Мотивы нападавшей остаются неизвестными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший сотрудник комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) при администрации экс-президента США Дональда Трампа Майк Гилл погиб после нападения недалеко от Белого дома в Вашингтоне.

Гилл скончался после того, как к нему в автомобиль сел злоумышленник и застрелил его. Полиция установила личность подозреваемого. 28-летний мужчина примерно через час после убийства попытался угнать ещё один автомобиль. Позднее полиции удалось нейтрализовать злоумышленника.

В январе в результате стрельбы в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд) погибли три человека. Ещё один мужчина пострадал. Полиция не объявляла о задержании подозреваемого, поиски злоумышленника продолжаются.