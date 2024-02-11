Киев, 11 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. На Украине произошли кадровые перестановки в командовании армии. На официальном сайте главы киевского режима Владимира Зеленского опубликовали все данные с именами, фамилиями и званиями.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, с должности командующего объединёнными силами ВСУ уволили Сергея Наева, назначив вместо него Юрия Содоля, Максим Мирогородский перестал быть командующим Десантно-штурмовыми войсками, уступив место Игорю Скибюку. Александра Павлюка назначили командующим Сухопутными войсками, Игоря Плахуту —командующим Силами теробороны.

Залужный, Сырский и Шаптала

Кадровые перестановки начались с отставки на тот момент ещё главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. О его возможном увольнении говорили долгое время, и оно в итоге состоялось. Вместе с ним Зеленский уволил часто мелькавшего вместе с главкомом на фотографиях теперь уже бывшего начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу. Главкомом вместо Залужного стал бывший командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, место Шапталы занял бывший командующий Силами теробороны ВСУ Анатолий Баргилевич. Вскоре также уволили с должности первого замминистра обороны Александра Павлюка, которого СМИ называли вероятным преемником на посту командующего Сухопутными войсками вместо Сырского.

Зеленский и его мотивация

Украинский лидер объяснил свои кадровые решения застоем ВСУ в зоне боевых действий и необходимостью перезагрузки генералитета. Зеленский отметил, что при Залужном случился полный провал широко анонсируемого контрнаступления. От Сырского глава киевского режима потребовал нового подхода к процессу мобилизации и ротации личного состава ВСУ из-за дефицита людей. В офисе главы киевского режима объявили, что новый главком скоро представит подробный план боевых действий на 2024 год.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь сравнил нового главкома Сырского с генералом-предателем Андреем Власовым, который во время Великой Отечественной войны перешёл на сторону немецко-фашистских захватчиков. Как отметил Рогов, все подобные персонажи киевских властей являются актёрами, которые выполняют волю западных государств.