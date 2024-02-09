Москва, 9 февраля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Московские городские службы ведут работы по ликвидации последствий пожара на улице Черняховского на севере столицы. Как сообщил департамент ЖКХ Москвы, задействовано необходимое количество сил и техники.

ГСУ СК России по г. Москве/ТАСС

В ночь на 9 февраля кровля жилого многоэтажного дома загорелась на улице Черняховского в районе метро «Аэропорт». По данным следователей, причиной возгорания стало нарушение работы системы обогрева кровли.

«Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. В настоящее время идёт обследование помещений. На месте создан оперативный штаб», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что жильцы, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, размещаются в гостиницах.

Изначально площадь пожара составляла 300 кв. м, позже огонь распространился на 4 тыс. кв. м, затронув и соседний дом. К тушению были привлечены два вертолета. Были эвакуированы более 400 человек. В результате пожара пострадали по меньшей мере 10 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на место были направлены все городские службы. Пожарные приняли все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказали необходимую помощь.