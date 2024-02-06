Анкара, 6 февраля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В Стамбуле мужчина и женщина совершили вооружённое нападение на здание суда, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

EPA/ТАСС

«Сегодня, в 11:46 (совпадает с мск) была предпринята попытка нападения на пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян», — говорится в сообщении.

Нападавших нейтрализовали. Однако в результате нападения ранения получили шесть человек, в том числе трое полицейских.

Входы и выходы в здание суда закрыли. На место происшествия направили полицейских и медицинские бригады. В заявлении глава МВД Турции сообщил, что нападавшие были членами террористической организации.

Главная прокуратура Стамбула начала расследование происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля мужчина ворвался на фабрику, расположенную в турецком пригороде Гебзе. Угрожая оружием, он взял в заложники находившихся там людей. Полицейские перекрыли улицы вокруг предприятия.

Позднее, 2 февраля, полиция Турции обезвредила мужчину, который удерживал в заложниках семерых сотрудников компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула. У злоумышленника при себе было оружие и пояс со взрывчаткой. Всех заложников освободили.