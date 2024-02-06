Тель-Авив, Израиль, 6 февраля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Гуманитарный конвой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обстреляли корабли Израиля. Об этом 6 февраля сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Уточняется, что директор БАПОР в секторе Газа Томас Уайт опубликовал на своей странице в соцсети X фотографии, на которых запечатлен грузовик с поврежденным кузовом.

«В Газе сегодня утром конвой с продовольствием при ожидании движения в северные районы Газы был обстрелян израильским флотом. К счастью, никто не пострадал», — так прокомментировал фотографии Уайт.

По данным Уайта, попавшая под обстрел колонна должна была доставить продовольствие жителям нескольких населённых пунктов северной части сектора Газа. Директор БАПОР в палестинском анклаве уточнил, что один из грузовиков, перевозивших гуманитарную помощь, получил серьезные повреждения и его невозможно использовать по назначению.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, временно приостановили финансирование БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Германия и ряд других стран-доноров не будут выделять средства для БАПОР до завершения расследования о возможной причастности некоторых сотрудников агентства к атаке ХАМАС на Израиль.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к атаке боевиков палестинского движения на приграничные районы Израиля, совершенной 7 октября прошлого года.