Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Спасатели в Карелии подняли со дна Онежского озера первого погибшего члена экипажа упавшего вертолёта Ми-8. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Официальный канал Главы Республики Карелия

«В 21:16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолёта», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что поиски тел двух других погибших членов экипажа продолжаются. Водолазы продолжат работу до 00:00 (совпадает с московским). После этого они будут обследовать дно телеуправляемым роботом.

Работы проводят водолазы из Северо-Западного спасательного центра МЧС России «Вытегра». К поискам привлекли 95 человек, в том числе 29 водолазов. Планируется поднять с помощью понтонов в том числе и рухнувший вертолёт.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8 МЧС России 4 февраля, выполняя тренировочный полёт, пропал с радаров. В ходе поисков спасатели обнаружили на льду Онежского озера большую прорубь и обломки фюзеляжа воздушного средства.

В МЧС назвали несколько версий крушения. В ведомстве отметили, что могла быть ошибка пилота, поломка или погодный фактор. При этом экипаж не сообщал, чтобы во время полёта были какие-либо неисправности.