Саранск, 5 февраля, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Самолёт с российскими фигуристами выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Саранска 5 февраля. Об этом рассказала находящаяся на борту заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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«Мы сейчас находимся в самолёте. Сидим внутри уже минут 30. Нас пока не выпускают, полосу чистят от снега», — заявила она «РИА Новости».

По информации СМИ, помимо Тарасовой, в самолёте оказались тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала, прилетевшие в город на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

В Росавиации после инцидента заявили, что аэропорт временно закрыт. По данным ведомства, пассажиры и экипаж самолёта не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, пассажиров российской авиакомпании Nordwind Airlines не смогли подвезти к терминалу аэропорта в Кемерове и высадили прямо на взлётной полосе из-за ураганного ветра. Инцидент произошёл с воздушным судном, прилетевшим из Сочи. Перед приземлением лайнер сделал пять кругов в зоне ожидания, после чего ему всё-таки удалось сесть. Отмечалось, что в регионе объявляли штормовое предупреждение.