София, 5 февраля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Сотрудника главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Hristo Rusev/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудникик государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) задержали подозреваемого на рабочем месте в рамках специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры.

По версии следствия, силовик якобы передавал секретную информацию «российским агентам», в частности, объявленному ранее персоной нон грата бывшему дипломату российского посольства в Софии.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле из Норвегии выслали 15 российских дипломатов. Власти обвинили их в ведении разведдеятельности под прикрытием.

Страны Запада на волне шпиономании под надуманными предлогами сокращают дипломатическое присутствие России. Москва регулярно принимает ответные меры на эти недружественные шаги, отмечали в МИД России.