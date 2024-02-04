Большунов одержал 17-ю победу подряд на этапах Кубка России
Большунов выиграл масс-старт и одержал 17-ю победу подряд на этапах Кубка России
Тюмень, 4 февраля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли 4 февраля в Тюмени.
Максим Богодвид/РИА Новости
Александр Большунов
Большунов пробежал дистанцию 15 км за 39 минут 54,4 секунды.
Второе место занял Алексей Червоткин, отставание которого составило 1,1 секунды. Замкнул тройку Антон Тимашов с отставанием 4,6 секунды.
Таким образом, Большунов продлил до 17 свою серию побед на этапах Кубка России.
Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Большунов одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам. В финале он показал время 4 минуты 6,3 секунды. Эта была его 16-я подряд победа.