Тюмень, 4 февраля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли 4 февраля в Тюмени.

Максим Богодвид/РИА Новости Александр Большунов

Большунов пробежал дистанцию 15 км за 39 минут 54,4 секунды.

Второе место занял Алексей Червоткин, отставание которого составило 1,1 секунды. Замкнул тройку Антон Тимашов с отставанием 4,6 секунды.

Таким образом, Большунов продлил до 17 свою серию побед на этапах Кубка России.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Большунов одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам. В финале он показал время 4 минуты 6,3 секунды. Эта была его 16-я подряд победа.