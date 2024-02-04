Лондон, 4 февраля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Британский писатель-фантаст Кристофер Прист, по одноимённому роману которого снят нашумевший фильм «Престиж» о фокусниках-иллюзионистах, скончался 2 февраля. Ему было 80 лет.

Сайт Нины Аллан Кристофер Прист и Нина Аллан

«Мой любимый Крис скончался. Он был совершенно спокоен и окружен любовью», — написала на своей домашней странице супруга-писательница Нина Аллан.

Известно, что в 2023 году у фантаста выявили рак. Болезнь прогрессировала.

«Престиж» вышел на экраны в 2006 году. Кассовый сбор составил более 100 млн долларов.

Кристофер Прист был автором 18 романов: «Фуга для темнеющего острова», «Машина пространства», «Перевёрнутый мир», «Утверждение», «Гламур», «Разделение», «Островитяне» и других.

Прист был трижды женат, в браках родилось двое детей.