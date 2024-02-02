Соликамск, Пермский край, 2 февраля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. На территории исправительной колонии №9 в городе Соликамске Пермского края загорелся производственный корпус, пострадавших нет. Об этом 2 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк ФСИН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Идёт тушение пожара. Пострадавших нет. Сотрудники, осужденные не пострадали. На момент пожара на производственном участке не велось работ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Пермском крае в исправительной колонии в Соликамске загорелось здание площадью 1,2 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее в МЧС РФ по Мурманской области сообщили, что в Мурманске на площади 800 кв. метров загорелось здание рыбоперерабатывающего завода. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.