На территории колонии в Соликамске загорелся производственный корпус
ФСИН: на территории колонии в Соликамске загорелся производственный корпус
Соликамск, Пермский край, 2 февраля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. На территории исправительной колонии №9 в городе Соликамске Пермского края загорелся производственный корпус, пострадавших нет. Об этом 2 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк ФСИН.
«Идёт тушение пожара. Пострадавших нет. Сотрудники, осужденные не пострадали. На момент пожара на производственном участке не велось работ», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, в Пермском крае в исправительной колонии в Соликамске загорелось здание площадью 1,2 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Ранее в МЧС РФ по Мурманской области сообщили, что в Мурманске на площади 800 кв. метров загорелось здание рыбоперерабатывающего завода. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.