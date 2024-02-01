Москва, 1 февраля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Российский боец вернулся из зоны проведения СВО в Москву в отпуск и едва не лишился руки, сообщил источник ИА Регнум.

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31 января 29-летний Сергей решил порадовать себя ярким салютом и приобрёл два фейерверка. Однако в момент, когда он поджёг первый, раздался взрыв. Фейерверк взорвался прямо в руке мужчины.

«В результате произошло взрывное ранение правой кисти, с полученными телесными повреждениями его госпитализировали в ГКБ №7 им. С. С. Юдина», — рассказал источник.

В настоящее время правоохранители начали проверку, устанавливается продавец фейерверков.

28 декабря ИА Регнум писало, что при использовании пиротехники есть ряд ограничений. Так, Пиротехник Игорь Алексеев рассказал агентстсву, что перед тем как использовать то или иное пиротехническое изделие, следует убедиться в том, что оно не было подмочено или помято. Также надо обратить внимание на целостность самого изделия — не помято ли оно. Картонные стволы, из которых вылетает салют, должны быть ровными. В противном случае высок риск получения травмы.