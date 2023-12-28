Москва, 28 декабря, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Перед тем как использовать то или иное пиротехническое изделие, следует убедиться в том, что оно не было подмочено или помято. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил пиротехник Игорь Алексеев.

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Ранее власти Москвы сообщили, что фейерверков в столице в новогоднюю ночь и на Рождество не будет.

Рассуждая о том, что должны делать те россияне, которые решили устроить себе шоу сами и приобрести те или иные пиротехнические изделия, Алексеев призвал их в первую очередь ознакомиться с инструкциями на упаковке и тщательно их выполнять.

«Изначально при покупке надо посмотреть, нет ли на упаковке следов влаги — иными словами, не была ли подмочена петарда или фейерверк. Потому что пиротехника не сушится. Если мы намочили изделие, а потом высушили, то пользоваться им нельзя. Дело в том, что пиротехнический заряд состоит из многих компонентов, и часть из них растворимые. Соответственно, в случае использования такого подмоченного предмета эффект может быть совсем не такой, каким должен быть», — сказал Алексеев.

Также надо обратить внимание на целостность самого изделия — не помято ли оно. Картонные стволы, из которых вылетает салют, должны быть ровными.

«Если мы его помяли, то выстрел пойдёт не так, как задумано», — подчеркнул Алексеев.

Кроме того, надо понять, что именно находится в руках. Это может быть фонтан, петарда, ракета и прочее. Например, у ракет есть стабилизатор — деревянная палочка. И вот её не надо куда-то наглухо приматывать. Она должна улететь вместе с ракетой.

«Это стабилизатор, который удерживает ракету ровно в полете. Иначе она может улететь неизвестно куда. А если привяжем, то она вообще никуда не полетит и взорвётся на месте», — сказал пиротехник.

Он напомнил, что уже начиная с 31 декабря медики принимают пострадавших от неаккуратного обращения с пиротехникой. Причём очень часто к врачам попадают люди с травмами глаз.

«Они пытались заглянуть в ствол пиротехнического заряда. Зачем? Что вы там хотите увидеть? Может произойти такое, что после этого вы уже ничего не увидите», — предупредил Алексеев.

По его словам, если изделие не сработало, то к нему нельзя подходить минут 15, потому что внутри может продолжаться небольшое тление.

«Где-то фитилёк может быть пережат. Он тлеет, тлеет, тлеет, а потом огонёк прорвался и пошёл дальше. Некоторые виды петард нельзя носить в карманах. Например, те, которые могут загореться от трения в кармане. И тогда не исключены травмы ног, гениталий и прочего. Носить только в упаковке, но не носить в карманах россыпью», — пояснил Алексеев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации московских властей, на Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в столице России не предусмотрено. В прошлом году в Москве также отказались от запуска салютов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 1 декабря заявил, что широкое празднование новогодних праздников фейерверками и корпоративами в период проведения спецоперации некорректно и неэтично.

Власти Белгородской области запретили продавать и использовать пиротехнику до 26 января 2024 года.